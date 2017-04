Apple va tester des voitures autonomes en Californie

Quand de plus en plus de constructeurs automobiles et de startups spécialisées dans l’intelligence artificielle expérimentent leurs voitures autonomes, c’est Apple qui vient d’obtenir ce vendredi 14 avril l’autorisation de tester les siennes en Californie. Un signe qui confirme qu’Apple n’a pas l’intention de passer à côté de ce marché.



C’est le service californien d’immatriculation (DMV) qui l’a annoncé, permettant ainsi au constructeur de l’iPhone d’entrer en compétition avec General Motors, Ford, BMW, Volkswagen, Tesla, Honda, Nissan, Mercedes-Benz ou encore Google. Apple n’a jamais encore officiellement affirmé son ambition, mais beaucoup de rumeurs et spéculations ont circulé autour du projet appelé « Titan ». Tim Cook a d’ailleurs souvent laissé entendre la réalité de ce projet lorsque Apple a investi un milliard de dollars dans une entreprise chinoise de réservation de voiture avec chauffeur.



Toutefois, le New York Times avait affirmé qu’Apple avait préféré se concentrer sur la technologie permettant aux voitures d’être dirigées toutes seules, plutôt que de construire son propre prototype. Il faudra donc attendre les annonces officielles du groupe, sachant notamment que les premières productions en série dans ce secteur sont prévues pour 2020.