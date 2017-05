L’Apple Watch est la montre la plus précise pour mesurer la fréquence cardiaque

D’après une nouvelle étude, l’Apple Watch serait la montre connectée la plus précise pour mesurer la fréquence cardiaque. De plus en plus de marques proposent des montres connectées avec différents traqueurs. S’il peut parfois être difficile de faire un choix, l’utilisateur sait désormais que l’Apple Watch est la plus efficace en termes de fréquence cardiaque.

L’étude en question a été menée par la Stanford University. Les chercheurs ont comparé l’Apple Watch à d’autres montres telles que la Samsung Gear S2, MIO Alpha 2, Microsoft Band, Fitbit Surge, etc. Les résultats ont démontré que la mesure de la fréquence cardiaque la plus précise était celle de l’Apple Watch avec une marge d’erreur de 2% seulement. À l’inverse, la montre avec la marge d’erreur la plus élevée (6,8%) était la Samsung Gear S2.



Toutefois, si les montres de la marque à la pomme sont efficaces dans le suivi de la fréquence cardiaque, elles le sont moins quand il s’agit de mesurer le nombre de calories dépensées. La marge d’erreur s’élevait en effet à 40% ce qui est relativement important.



