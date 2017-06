Apple Watch : plus fort que l'Oled, le micro-LED

Apple Watch Series 2Alors que l’iPhone 8 est susceptible d’embarquer un écran Oled, la montre connectée d’Apple changerait également de technologie d’affichage.

Apple pourrait opter pour une dalle micro-LED sur la prochaine génération de Watch. Le micro-LED compte parmi ses avantages une faible consommation d’énergie, des couleurs plus vives et une meilleure luminosité. Autant d’atouts qui mettent à mal le LCD et même l’Oled qui équipe actuellement la Watch.



Rappelons qu’Apple a racheté en 2014 LuxVue, une société spécialisée dans ce secteur. L’Oled étant arrivé chez Apple par sa montre connectée, on est en droit de penser que le micro-LED pourrait suivre le même cheminement. Selon une source du Nikkei« Apple travaille très dur pour favoriser le micro-LED. L’entreprise pourrait pousser l’utilisation d’un nouvel affichage dès l’année prochaine. » Cela pourrait coïncider avec la sortie d’une nouvelle Watch. Reste que le rendement de la production de dalles micro-LED est très faible. Beaucoup de déchets sont générés, de quoi augmenter leur coût.

