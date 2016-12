L'Apple Watch à partir de 229 $ sur le refurb américain

Apple a ajouté ses montres connectées dans sa boutique d’objets reconditionnés. Une opportunité de payer une Watch moins cher tout en préservant la garantie. Seul bémol, cette nouveauté n’est pour l’instant réservée qu’aux consommateurs américains.

Néanmoins, nul doute qu’Apple déploiera cette nouvelle offre aux autres marchés. Les prix pratiqués sont plus ou moins intéressants. La plus belle économie est réalisée sur la Watch Series 2. Son modèle métallisé en 42 mm est proposé à 509 $ avec un bracelet sport, au lieu de 599 $ en prix normal. La différence est moins tranchée sur les Watch Series 1. La moins onéreuse (Sport, aluminium, 38 mm) est affichée à 229 $, contre 269 $, habituellement.



A ce titre, la France est mieux servie, notamment avec l’offre de Rueducommerce qui proposait ce même modèle en promotion à 199 € il y a encore quelques heures.

>>> Lire : [Test] Apple Watch 2 : 5 raisons de craquer (ou pas) pour la montre connectée

La Watch Series 1 est sortie en 2015. Si elle souffrait de quelques défauts de jeunesse, elle a bénéficié récemment de watchOS 3, la version du système d’exploitation de la Watch Series 2. Mieux pensée, elle offre une utilisation plus aisée de la montre. Néanmoins, la première montre d’Apple n’est pas étanche, n’a pas de GPS et n’a pas la meilleure des autonomies. Aussi, pour avoir un appareil complet, il est aujourd’hui plus intéressant de privilégier une Watch Series 2.

>>> Lire : [Test] Apple Watch : 10 raisons de ne pas l'acheter



>>> Lire : [Test] Apple Watch : 10 bonnes raisons de l'acheter