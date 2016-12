Apple améliore sa web app iCloud pour les utilisateurs de Windows

Apple a modifié l’interface de son application iCloud pour faciliter son utilisation. Dorénavant, la gestion des photos devient plus aisée. En effet, les utilisateurs accèdent à plusieurs fonctionnalités comme le partage ou la création d’album.

Utiliser l’interface d’un Mac pour accéder à iCloud n’est pas une pratique courante pour les utilisateurs qui possèdent un tel appareil. Par contre, les autres plateformes telles que Windows proposent cette option à ceux qui souhaitent lire leurs notes ou visionner des photos. Et jusqu'ici l'expérience utilisateur était assez désastreuse pour ces derniers. Consciente de ce décalage, la marque à la pomme propose maintenant une nouvelle mouture de son interface.



L’affichage ressemble à l’application photo sur le Mac

La firme de Cupertino a lancé une nouvelle configuration au début de ce mois. Après une phase bêta, la firme américaine a généralisé l’accès à cette interface redessinée. Comme elle ressemble à l’application photo disponible sur Mac, son utilisation devient plus facile pour les habitués. Par exemple, les internautes peuvent utiliser une barre latérale pour parcourir leurs photos et la liste des différents albums qu’ils ont créés. Sur le bas de chaque page, la présence de vignettes facilite également la navigation.

Parmi les autres fonctionnalités, on peut aussi citer le chargement et le téléchargement des photos, la création d’albums ainsi que la suppression et le partage.

