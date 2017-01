Nintendo Switch : les parents auront une application pour contrôler la console

Nintendo a présenté très officiellement sa prochaine console, la Switch, ce matin. Le constructeur a également accompagné ce lancement avec une application pour smartphone dédiée à sa console afin de donner plus de contrôle aux parents. L’application propose une sorte de contrôle parental complet. Dans un premier temps, les parents pourront contrôler le temps passé sur la console de jeu. L’application propose en effet de régler une durée de jeu maximale. Lorsque l’enfant approchera la durée limite, il recevra alors une notification pour le prévenir.

En plus de fixer une durée limite, l’application vous propose également de régler une heure maximale d’utilisation. Ainsi les parents soucieux de cet aspect pourront être certains leur enfant n’utilise pas la console à des heures tardives. De plus, l'application donne également la possibilité de restreindre la liste de jeux ou d'éteindre la console à distance.

Enfin, il sera possible de recevoir des rapports sur votre smartphone. Ainsi vous pourrez suivre les jeux auxquels jouent vos enfants ainsi que leurs progressions. Nintendo n’a pas encore annoncé de date de sortie pour cette application, mais on sait déjà qu’elle sera disponible sur iOS et Android.



