Cette application veut tuer toutes les Casio fx-92 et autres TI-84 du monde

Il fut un temps où les calculatrices graphiques étaient incontournables. Elles perdent peu à peu du terrain face à des sociétés innovantes comme Desmos. Cette dernière propose une application largement reconnue aux États-Unis. Les calculatrices graphiques sont un compagnon indispensables des étudiants. Mais à l'image de la TI-84, elles sont assez chères. La société Desmos propose une solution plus économique et simple. Elle a lancé une application de calculatrice en ligne accessible pour tout appareil connecté. Jusqu'ici, les application de "calculatrice" n'étaient pas suffisamment développées et rencontraient des limites importantes sur des calculs complexes. Mais la solution de Desmos semble avoir dépassé ces barrières.

L’interface est revue pour être plus esthétique par rapport à une TI-84, par exemple. Les fonctionnalités sont restreintes au minimum dont l’élève a besoin. Ainsi, la société veut garantir aux enseignants qu'elle n'incite pas les élèves à tricher. Dans ses efforts en termes d'amélioration d'image de marque, il faut également souligner le partenariat avec Smarter Balanced qui vise à rendre l’application accessible à des personnes aveugles ou malvoyantes. Ainsi l'application de Desmos ne se présente pas du tout comme la calculatrice ultime intégrée au smartphone, mais bien comme une alternative cohérente et moins chère pour les étudiants.



Par conséquent, la calculatrice de Desmos est déjà intégrée dans les outils d’évaluation en ligne de 14 États américains. Elle est gratuite et accessible durant toute l’année tandis que la société mère tire ses revenus des établissements qui l’utilisent. En raison des nombreux risques de triche, certains professionnels de l’enseignement restent peu enclins à adopter ces nouvelles technologies, mais l'application veut changer cet état d'esprit. Par ailleurs Desmos a su s’imposer grâce à l’appui de Pearson PLC et du College Board qui gère notamment les tests SAT utilisés pour l’admission aux universités américaines.