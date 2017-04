Cette application Samsung répond à vos messages à votre place

Le téléphone et la sécurité routière ne font pas bon ménage. Ces appareils électroniques ont causé de nombreux accidents. Pour les piétons qui ont trop le nez sur leur écran, les Pays-Bas et certaines villes d’Europe ont mis en place des feux de signalisations assez insolites. Mais rien ne garantit que de leurs côtés, les conducteurs résistent à la tentation de prendre leur smartphone au volant. Samsung a trouvé la solution : une application qui répond aux messages textuels à la place du conducteur.



Elle détecte automatiquement si l’utilisateur est au volant ou s’il fait du vélo grâce à l’interprétation des données des capteurs et du GPS. L’application est actuellement testée aux Pays-Bas et propose plusieurs types de réponse : « Je suis en train de conduire, donc je ne peux pas répondre en ce moment », un message personnalisé, ou encore une émoticône.



Selon une étude américaine, l’envoi d’un SMS au volant multiplierait par 23 le risque d’accident. La lecture d’un message nécessite en moyenne 5 secondes. À 50 km/h, la voiture aura ainsi parcouru 75 mètres alors qu’il existe d’éventuels obstacles sur la route.



