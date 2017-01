L'appli Starbucks vous permet de passer vos commandes à la voix

Starbucks vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à son application iOS. Désormais, il sera possible de passer une commande grâce à votre voix. La nouvelle fonctionnalité qui porte le nom « My Starbuck barista » est en cours de déploiement.



Starbucks poursuit ses efforts en matière de technologie. La chaîne de café américaine avait en effet déjà sorti son application mobile avec une fonctionnalité « Mobile Order and Pay » en 2014 qui permettait de passer des commandes mobiles et de les payer avec la carte Starbucks.



Pour développer « My Starbucks barista », la société a utilisé une intelligence artificielle via l’assistant d’Amazon Alexa. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez passer votre commande et la personnaliser simplement en parlant à votre smartphone. Par la suite, grâce à la plateforme d’Alexa il sera possible de sélectionner une commande par défaut et de la récupérer à Starbucks déterminé.



Dans un premier temps, « My Starbucks barista » sera disponible à un millier d’utilisateurs aux États-Unis. La fonctionnalité sera disponible à l’ensemble des utilisateurs américains d’ici l’été prochain. Pour l’instant, uniquement les utilisateurs iOS sont concernés, mais le déploiement sur Android semble prévu.

