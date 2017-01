Ariana Grande fait son apparition dans Final Fantasy

Le personnage d’Ariana Grande, la chanteuse américaine, sera intégré au sein du jeu Final Fantasy Brave Exvius. Le design est inspiré de la pochette de son dernier album, « Dangerous woman », où la jeune femme porte un costume de lapin en latex. Lancé en juin dernier, ce RPG est disponible sous iOS et Android. Selon les premières informations, les pouvoirs de cette héroïne seront liés au monde de la musique. Pour l’instant, Square Enix n’a pas précisé l’arrivée effective de ce personnage.

Un joli coup de pub pour Final Fantasy

Ariana Grande est suivie par plusieurs millions de personnes sur les réseaux sociaux, 92 millions sur Instagram et 43 sur Twitter. Cette collaboration permet ainsi à Square Enix d’atteindre une nouvelle catégorie de joueurs. Pour information, le studio n’est pas à son premier partenariat avec des artistes. Ainsi, Leona Lewis a chanté My hands au sein de Final Fantasy XIII et des titres de Florence + The Machine figurent également sur Final Fantasy XV.

Depuis son premier rôle dans la comédie musicale « 13 », Ariana Grande est une personne qui compte dans le monde du show-business. Après trois albums, son succès ne s’est pas encore démenti. D’après les données disponibles, ses albums se sont écoulés à plus de 25 millions d’exemplaires.

>>> Lire aussi : Final Fantasy : Brave Exvius - toutes les astuces pour finir l'aventure