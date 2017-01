Arrow, Flash, Supergirl... : c'est reparti pour un tour

Bonne nouvelle pour les fans (et ils sont nombreux) des super-héros DC : les quatre séries produites par CW viennent d'être renouvelées pour 2017-2018.



Depuis quelques années, les super-héros DC se sont installés sur le petit écran. Si Arrow a donné le coup d'envoi, il a été rejoint par Flash l'année suivante, puis par Supergirl et l'équipe de Legends of Tomorrow. Bien que la diffusion des nouvelles saisons de ces séries s'achève bientôt, on sait déjà que tous ces super-héros reviendront dans quelques mois. Lors des Television Critics Association Press Tour, CW a en effet officialisé la mise en chantier de nouveaux épisodes pour 2017/2018 de ces quatre séries. Dans quelques moins, les fans auront donc droit aux nouvelles saisons suivantes :

Arrow : saison 6

: saison 6 Flash : saison 4

: saison 4 Supergirl : saison 3

: saison 3 Legends of Tomorrow : saison 3

Les super-héros DC n'ont pas fini de vivre leurs aventures sur le petit écran. Nul doute par ailleurs que la CW concoctera un nouveau crossover entre toutes ces séries. Les quatre épisodes réunissant tous ces super-héros avaient permis à la chaîne de doper significativement son audience en décembre dernier. La chaîne aurait bien tort de se priver d'une nouvelle rencontre entre tous ces personnages.