Des astronomes publient une première image de la matière noire

La matière noire a servi de point de départ pour de nombreuses théories sur la galaxie et leurs interactions. La plus répandue au sein de la communauté scientifique avance que les galaxies sont disposées sur une superstructure constituée de matière noire. La théorie se base en partie sur la disposition générale de l’espace qui s’apparente à une énorme toile d’araignée dont les lignes accueillent les galaxies. S’il existe déjà plusieurs expériences confirmant l’existence de la matière noire, ce sont les chercheurs de l’Université de Waterloo qui ont réussi à capturer la première image composite d’une telle substance.

L’image met en évidence deux galaxies colorées en blanc, ainsi qu’une substance en rouge identifiée comme étant de la matière noire. La découverte semble ainsi confirmer la théorie précédente expliquant l’interaction et la disposition des galaxies. « Cette image nous mène bien au-delà des prévisions, vers quelque chose que nous pouvons voir et mesurer », explique Mike Hudson, professeur d’astronomie à l’Université de Waterloo. La recherche a nécessité l’exploitation de plus de 23 000 images de galaxies obtenues en utilisant notamment l’effet de lentille gravitationnelle.