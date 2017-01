[CES] Asus et Acer lancent de nouveaux Chromebook

Alors que le CES ouvre ses portes ce mercredi à Las Vegas, Asus et Acer ont déjà tous les deux présenté leurs nouveaux Chromebooks dotés du système Chrome OS de Google.

Ce mardi, Asus a dévoilé le successeur du Chromebook Flip, sorti à l’été 2015. Baptisé logiquement Chromebook Flip 2, ce nouveau modèle reprend le système de rotation de l’écran à 360 degrés pour utiliser l’ordinateur en mode laptop, en tablette ou en mode tente. Doté du système Chrome OS, il est par ailleurs équipé d’un écran tactile de 12,5 pouces affichant une image Full HD, d’un processeur Intel Core m3, de 4 Go ou 8 Go de RAM et de 32, 64 ou 128 Go de stockage. Du point de vue des connectiques, on retrouve deux ports USB-C, une sortie audio et un port microSD. L’Asus Chromebook Flip 2 sera commercialisé à partir de 500 dollars.

De son côté, l’autre constructeur taiwanais Acer également levé le voile sur un nouveau Chromebook, baptisé Chromebook 11 N7. Il s’agit d’un portable davantage orienté vers l’entrée de gamme et particulièrement solide avec un écran de 11,6 pouces affichant 1366 pixels par 768, un processeur Intel Celeron, et 16 ou 32 Go de stockage. L’ordinateur portable a tout de même l’intérêt d’être commercialisé à 230 dollars.