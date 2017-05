Asus dévoile Blue Cave, son routeur WiFi troué

Asus a dévoilé son nouveau routeur WiFi baptisé Blue Cave. À l’inverse de la plupart des routeurs, celui-ci présente un design intéressant avec un trou au milieu qui peut rappeler la forme d’un taille crayon ou encore celui d’un ventilateur Dyson. En général, les routeurs sans fil sont très peu esthétiques se présentant sous la forme de grosses boites noire ou blanches. De plus, afin d'améliorer leur signal ils sont souvent pourvus de plusieurs antennes. Avec Blue Cave, Asus a pris une autre direction, plus esthétique.

De type AC2600, le Blue Cave émet sur la bande 2,4 GHz (jusqu'à 800 Mbit/s) et sur la bande 5 GHz (jusqu'à 1733 MHz). Avec ce routeur, il serait possible de regarder des vidéos en 4K et de partager des fichiers lourds à grande vitesse. Il supporte également IFTTT et Alexa, l'assistant vocal d'Amazon.Il est également possible d’utiliser Blue Cave depuis un smartphone grâce à une application. Les utilisateurs recevant une notification sur l’application dès qu’un appareil se connecte au réseau ou qu’une menace est détectée. Le Blue Cave devrait être vendu à 180$ environ.

