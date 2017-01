Asus lance un concurrent du Raspberry Pi, mais en 4K

Asus vient de présenter un concurrent du Raspberry Pi. La société taiwanaise propose une carte mère plus puissante et mieux équipée baptisée Tinker Board. Le Tinker Board offre le même format que le Raspberry Pi. La carte mère est équipée du processeur Rockchip RK3288 qui permet de jouer des vidéos 4K. Elle possède également 4 cœurs 32 bits Cortex-A17 cadencés à 1,8 GHz.



La carte mère d’Asus est dotée de spécificités étonnantes que l’on a pas l’habitude de voir sur de tels appareils. Le Tinker Board possède ainsi 2 Go de RAM soit deux fois plus que son concurrent. De plus, niveau connectivité, on compte un port Ethernet gigabit, 4 ports USB, des connecteurs CSI et DSI, un port microSD et une sortie HDMI 2.0. Enfin, tout comme le Raspberry Pi, le Tinker Board offre le support de Debian.



Avec toutes ces caractéristiques, on pourrait s’attendre à un prix très élevé. Pourtant, le Tinker Board n’est pas beaucoup plus cher que le Raspberry Pi. Il est disponible pour 55 £ soit environ 64 euros.

