Asus va lancer son robot Zenbo en janvier

Zenbo, le petit robot d’Asus, arrivera sur le marché le 1er janvier prochain. La commercialisation commencera d’abord à Taiwan et au début, la quantité disponible sera limitée. La firme taiwanaise proposera deux versions. La version de base dispose d’un espace de stockage de 32 Go et il coûtera 620 $ environ tandis que le modèle haut de gamme sera plus performant avec une mémoire interne de 128 Go et une plateforme auto-chargeant, il sera proposé à 780 $.

Zenbo, un robot pour toute la famille

Zenbo

La présentation officielle de Zenbo remonte à juin dernier. Cette petite machine est capable de suivre les habitants de la maison partout où ils allaient et elle parvient également à interagir avec eux. Ce robot de compagnie peut assurer plusieurs fonctions comme répondre à des questions, rappeler les activités à réaliser, lire les médias ou contrôler les appareils intelligents à domicile. Par ailleurs, Zenbo réussira aussi à effectuer des achats en ligne, réserver une voiture ou commander de la nourriture. De plus, les options dédiées aux enfants incluent des jeux et des récits.

Asus n’a pas encore confirmé le calendrier pour la commercialisation internationale de Zenbo. Ainsi, ceux qui souhaitent l’obtenir rapidement devront passer par la case importation.

