[CES] Asus ZenFone AR : taillé pour les réalités virtuelle et augmentée

Asus a commencé son CES 2017 en annonçant un tout nouveau smartphone, le ZenFone AR, que le constructeur veut placer comme référence à la fois dans le monde de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Ainsi, il sera compatible avec le tout nouveau casque Daydream de Google, mais aussi avec la technologie Tango pour la réalité augmentée.

La plateforme Tango n’est pour l’instant pas des plus populaires, et pour cause : avant le ZenFone AR, un seul smartphone était officiellement compatible avec, le Lenovo Phab 2 Pro. Ce petit groupe sera donc capable d’afficher les quelques applications de réalité augmentée proposées par Google. Côté VR, il est donc également un des seuls smartphones du marché à être pleinement compatible avec le tout récent Daydream, un statut jusque-là réservé aux Google Pixel et aux Moto Z.

Côté performances, Asus se vante de proposer avec le ZenFone AR le tout premier smartphone équipé de 8 Go de mémoire vive. À côté se trouve un processeur Snapdragon 821, caché derrière un écran de 5,7 pouces Super AMOLED. De l’autre côté, on trouve notamment un capteur photo de 23 mégapixels qui embarque deux capteurs supplémentaires pour les mouvements et la profondeur. Pas de prix annoncé pour l’instant, il faudra attendre d’être plus proche de la sortie du smartphone, pour le deuxième trimestre 2017.