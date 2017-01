L'Asus Zenfone AR associe réalité augmentée et réalité virtuelle

Sans le faire exprès, Qualcomm a publié sur son blog le communiqué de presse du Zenfone AR, un smartphone qu’Asus aurait aimé garder confidentiel encore quelques jours.

Comme son nom l’indique, ce téléphone est axé « réalité augmentée », mais pas que. Il est compatible avec Tango, le système de réalité augmentée de Google, et est également certifié Daydream Ready, du nom de la plateforme de réalité virtuelle de Google. Une double casquette que l’on trouve pour la première fois sur un seul et même appareil. Jusqu’alors, on n’avait eu droit qu’à Tango sur le Phab 2 Pro de Lenovo.

>>> Lire : Le Phab2 Pro de Lenovo sortira finalement le 1er novembre

Quelques photos de ce Zenfone AR ont été postées sur Twitter, notamment par @evleaks. Si son design n’est pas révolutionnaire, on le différencie aisément du reste de la gamme d’Asus par la zone imposante de son double capteur photo. A noter aussi le retour d’un bouton physique en façade, lequel n’était plus présent que sur le Zenfone 3 Ultra.



Le communiqué d’Asus est plutôt laconique et ne donne que peu d’informations techniques. Émanant de Qualcomm, on sait néanmoins que ce Zenfone AR sera équipé d’un processeur Snapdragon 821. De plus amples informations seront données au CES 2017 qui ouvre ses portes dans quelques jours.

>>> Lire : [Test] Google Daydream View : faut-il craquer pour le casque de réalité virtuelle de Google ?