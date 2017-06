Asus ZenFone Zoom S : comment réussir ses photos de nuit [sponso]

Asus nous a confié un ZenFone Zoom S afin de mettre à l’épreuve ses capacités en matière de photo. Le résultat est bluffant et, en respectant quelques règles, à la portée de tous.



Les photographes débutants hésitent parfois à aborder la photo de nuit qu’ils imaginent techniquement difficiles à réussir. Souvent d’ailleurs parce que les premiers clichés se sont révélés décevants. La vérité pourtant, c’est qu’il est aisé de réaliser de jolies prises de vues nocturnes… à condition de suivre deux conseils simples.

D’abord, retenez que les plus belles photos de nuit s’obtiennent juste avant l’aube, ou aux derniers instants du crépuscule, dès lors que le ciel apparait dans la composition. Il faut en effet que l’on y distingue des détails, tels que les nuages ou de subtiles teintes de couleur. En pleine nuit, le ciel sera uniformément noir, et donc sans intérêt.

Un "Mode nuit" qui améliore le rendu des clichés nocturnes



Seule exception, les photos de la voute céleste, qui évidemment nécessitent d’être plongé dans l’obscurité, à l’écart de toute lumière parasite. D’ailleurs, si l’expérience vous tente, sachez que l’Asus ZenFone Zoom S se prête très bien à cet exercice, puisqu’il est le seul smartphone autorisant une pose longue jusqu’à 32 secondes en mode Manuel. Couplé à une haute sensibilité ISO, il permet de capturer les plus discrètes lumières, telles que les étoiles d’un ciel nocturne. A condition, et c’est là le second conseil, d’utiliser un trépied, pour éviter tout mouvement de l’appareil qui entraînerait un flou de bougé.

Grâce au stabilisateur optique, il est possible de photographier à main levée à des vitesses bien moindres que ce qu’autorisent habituellement les smartphones. Mais en deçà du quart de seconde, le trépied devient indispensable. Muni de cet accessoire, il est alors possible de réaliser des photos d’une qualité et d’une propreté jusqu’alors presque exclusivement réservées aux seuls compacts et reflex numériques. Et pour cause, l’Asus dispose d’un mode Nuit qui, lorsqu’il est activé, va booster la sensibilité des pixels du capteur, pousser la sensibilité ISO aux plus fortes valeurs et diminuer la vitesse pour obtenir une exposition correcte de la scène, quelle que soit sa complexité.

C’est ce que montre ce cliché d’une fontaine de la Place de la Concorde, prise au 1/13è de seconde. Remarquez comme l’appareil est parvenu à faire ressortir les détails de la statue toute noire sans surexposer le ciel, bien plus lumineux, ou l’obélisque éclairé par les puissants spots. Et surtout, malgré la haute sensibilité (1300 ISO), le bruit numérique reste très discret. Au fait, pour éviter tout risque de vibration lors du déclenchement, pensez à activer le retardateur de l’appareil !