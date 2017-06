Asus ZenFone Zoom S : reposez-vous sur le mode Auto [sponso]

Asus nous a confié un ZenFone Zoom S afin de mettre à l’épreuve ses capacités en matière de photo. Le résultat est bluffant et, en suivant quelques règles, à la portée de tous.

Le mode tout Auto convient pour la grande majorité des situations. Heureusement d’ailleurs puisqu’il est actif par défaut dès que l’on allume l’appareil. Mais quand même, quels progrès réalisés en seulement quelques années par les constructeurs, et notamment Asus. Désormais, un smartphone haut de gamme se révèle aussi performant qu’un compact numérique tout entier dédié à la photo. En une fraction de seconde, l’appareil se révèle capable de déterminer les paramètres d’exposition et de vitesse adaptés à la scène. Surtout, le logiciel de traitement interne adapte la colorimétrie aux conditions lumineuses, de manière à restituer les teintes le plus fidèlement possible. Du coup, on le voit sur ce cliché d’un Street art parisien, les couleurs n’affichent aucune saturation excessive, trop souvent ajoutée artificiellement pour « embellir » le cliché.

Booster les couleurs

Cela dit, n’oubliez pas qu’une photo « brute de capteur » est une matière première qu’il convient de façonner à l’aide d’un logiciel de retouche, pour obtenir le meilleur résultat possible. La seconde photo montre un exemple de traitement réalisé sous Lightroom, destiné à booster les couleurs pour obtenir un effet « comics » complètement adapté à la scène. Dans un prochain article nous utiliserons les outils intégrés au smartphone qui s'avèrent très pratiques quand l’on souhaite partager sa photo immédiatement via les réseaux sociaux, par exemple.