[CES] L’Asus ZenFone 3 a une super batterie et un double capteur photo

Asus innove en 2017 pour son nouveau ZenFone 3 et mise sur une amélioration au niveau de la photo et de l’autonomie de la batterie. Concernant la photo, Asus innove en proposant un double capteur pour permettre de meilleures prises de vue et une meilleure qualité finale. Le premier capteur a un angle de 25 mm et le second de 59 mm avec un zoom optique 2.3x. Comme chez Apple, vous pourrez avec le ZenFone 3 passer d’un capteur à l’autre pour conserver la qualité de vos clichés.

Les deux capteurs font des prises de vue de 12 Mpx et pour cela Asus affirme utiliser un système autofocus dit « TriTech+ » pour conserver une bonne qualité de photo. Le système peut aussi suivre vos sujets et maintenir l’autofocus sur ceux-ci et, nouveauté selon Asus, sa technologie « SuperPixel » permet d’ajuster le niveau ISO de façon intelligente et réduire le bruit, le tout automatiquement. Asus affirme pouvoir proposer un meilleur rendu concernant la qualité de ses photos par rapport à l’iPhone 7 Plus, mais cela devra bien sûr être testé.

Une batterie de 5000 mah pour une autonomie béton

Asus a également misé sur l’autonomie de la batterie de son ZenFone 3 pour se distinguer de la concurrence et il semblerait que cet argument puisse convaincre les consommateurs dans le futur.



Avec une batterie de 5000 mah, Asus affirme que son smartphone doit pouvoir rester allumé en veille pendant… 42 jours ! A titre de comparaison c'est presque deux fois plus qu'une batterie standard sur un smartphone de milieu de gamme.