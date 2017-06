Atari travaille bien sur une nouvelle console de jeu

Fred Chesnais, l'actuel PDG d'Atari, vient de le confirmer : la société travaille bien sur une nouvelle console de jeu, connue actuellement sous le nom d'Ataribox.



La semaine dernière, lors de l'E3, Atari annonçait la production d'un nouveau matériel à travers une très courte vidéo. Rien ne transparaît cependant dans la séquence en question : s'agit-il d'un d'une console destinée à concurrencer la PS4 et la Xbox One ? Une machine surfant sur la vague rétro comme la NES Classic Mini ? Voire un matériel qui n'a rien à voir avec le marché des consoles de jeux ?



Fred Chesnais vient de s'exprimer auprès de nos confrères de Venturebeat. Il a ainsi déclaré que la compagnie est bien « de retour sur le marché matériel ». Il a par ailleurs annoncé que la console repose sur une technologie de PC et qu'Atari travaille toujours sur le design de l'appareil, qui sera dévoilé à une date encore inconnue.



Ce n'est pas la première fois que la marque lance ce genre d'annonce : en janvier dernier, Atari teasait une nouvelle montre, finalement fabriquée par FMTwo Game Inc et sur laquelle on peut simplement jouer à Pang et Asteroid. Pas de quoi s'extasier sur un hypothétique retour d'Atari sur le marché des consoles de jeu. Depuis quelques années, Atari sort régulièrement une nouvelle version de sa "Flashback", une console de jeu qui se contente de reprendre des années 70-80. Alors, cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? La marque Atari va-t-elle revenir sur le devant de la scène vidéoludique ? Réponse dans quelques mois (ou pas).





Teaser de l'Ataribox