Atari nous dira tout sur son nouveau matériel le 1er février

L'ancestrale marque Atari va bientôt revenir à son cœur de métier : le matériel de jeu vidéo. C'est du moins ce que laisse supposer son dernier teaser, dans lequel Atari semble s'être associée avec les créateurs d'un bracelet connecté.



La légendaire marque Atari va-t-elle sortir un nouveau matériel, après plus de vingt ans d'absence ? Rappelons que son dernier hardware en matière de jeu remonte à 1993 : la Jaguar a été en effet sa dernière production, la marque se contentant par la suite d'apposer son nom sur des petites consoles de salon permettant de jouer à de vieux titres des années 70-80. Rien de réellement novateur depuis la Jaguar, donc. Mais comme annoncé il y a quelques mois, Atari souhaite se relancer dans le matériel et devrait ainsi présenter son nouveau hardware le 1er février prochain. Atari vient en effet de teaser une première photo, accompagnée du texte suivant : « une nouvelle technologie arrive prochainement avec @mygameband, vous permettant de rejouer aux classiques Atari d'une nouvelle façon. »



Le visuel met donc en avant le Gameband, un bracelet dédié aux joueurs de Minecraft. Verra-t-on un bracelet connecté consacré au retrogaming ? Ou même une nouvelle console fabriquée par Atari, accompagnée du bracelet en question ? Ne rêvons pas, même si tous les espoirs sont permis. Rachetée de multiples fois, Atari existe toujours, mais la société s'est spécialisée depuis quelques années sur les jeux de casino en ligne, mais qu'elle a récemment sorti un jeu, Lunar Battle, disponible pour Android et iOS.