Atari tease une Ataribox, sa nouvelle console

Le constructeur Atari, célèbre dans les années 80 pour son ordinateur mythique le ST, est sorti des oubliettes en ce printemps pour annoncer une nouvelle console : l’Ataribox. La marque a diffusé un teaser d’une vingtaine de secondes qui montre vaguement les formes de la console, mais ne donne pas d’autres détails pour le moment.

La sortie d’une telle vidéo annonçant une nouvelle console juste avant le début de l’E3 n’est certainement pas un hasard, et Atari pourrait donc dévoiler sa nouvelle machine lors du plus gros salon américain du jeu vidéo. Le constructeur américain n’avait plus sorti de nouvelle console depuis la Jaguar en 1993, qui fut un échec notamment face à la PlayStation, sortie un an plus tard.