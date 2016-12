Le premier trailer de l'attaque des Titans saison 2 est épique

Si la version finale est aussi explosive que cette première bande-annonce, la deuxième saison de l’Attaque des Titans pourrait surpasser la première. En effet, elle met en exergue l’une des plus célèbres batailles du manga et se focalise aussi sur les calculs politiques du royaume humain. Rappelons que la première diffusion est prévue pour le mois d’avril 2017. D’ici là, on espère que les producteurs dévoileront plusieurs trailers de la même trempe.

La saison 2 de l’attaque de Titans permettrait de mieux comprendre l’histoire

Les bonnes nouvelles se succèdent pour les fans d’Eren Yaeger. Après la confirmation de la deuxième saison et l’officialisation de la diffusion en avril prochain, l’équipe de production lance ce premier trailer. Durant 158 secondes, on découvre le principal ingrédient de ce prochain volet, la lutte intestine au sein de la forteresse des humains. Le bouquet final est également impressionnant, les fans ont tout de suite fait le rapprochement avec l’un des affrontements le plus spectaculaire du manga. Notons que le livre est actuellement au tome 21 et l’histoire est nettement plus avancée que celle de l’anime. Par ailleurs, la bande-annonce est entièrement en japonais. Si on souhaite obtenir des sous-titres en anglais, il faut activer cette option sur YouTube.

Selon les informations disponibles, les plateformes de streaming américaines diffuseront la saison 2 de l’Attaque des Titans. Pour l’instant, aucun acteur européen n’a affiché ses intentions en ce sens.

