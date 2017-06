Audi tease son A8 : la voiture qui se gare toute seule

Audi a dévoilé en avant-première une vidéo teaser de son prochain modèle, la A8. Cette vidéo d’une vingtaine de secondes démontre notamment la capacité de la prochaine voiture du constructeur à se garer toute seule. Audi présentera la prochaine génération de l’Audi A8 lors de l’Audi Summit qui aura lieu à Barcelone le 11 juillet 2017. Toutefois, le constructeur donne un premier aperçu de son prochain modèle en vidéo afin de dévoiler une de ses technologies.

L’Audi A8 sera dotée d’une conduite autonome de niveau 3. Elle sera capable de se garer seule et le conducteur pourra initier la manœuvre depuis son smartphone. Dans la vidéo, la voiture réalise toute seule un demi-tour avant de se garer seule en marche arrière. On aperçoit également certaines parties de la voiture. La vidéo montre en effet le coffre de la Audi 8, le volant puis une partie du tableau de bord. Pour avoir un aperçu plus complet, il faudra attendre la présentation officielle le mois prochain.



