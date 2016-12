L'autopilot de Tesla prédit un accident et l'évite

D’après le témoignage de Hans Noordsij, un automobiliste néerlandais, l’autopilot de sa Tesla a activé le freinage d’urgence alors qu'il ne voyait aucune situation dangereuse. Une fraction de seconde plus tard, le véhicule roulant juste devant lui a percuté violemment une autre voiture qui a réalisé plusieurs tonneaux. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé.

La version 8.0 de l’Autopilot combine les capteurs visuels avec un radar

Lorsqu’on visionne la vidéo, on entend clairement le logiciel de conduite autonome annoncer une collision potentielle à cause d’une voiture qui freinerait brusquement. Avant que le conducteur ait esquissé le moindre geste, le pilote automatique a activé les freins. Au même moment, le véhicule du devant emboutit celui qui le précède et ce dernier part en tonneaux. Heureusement, aucune blessure grave n’est à déplorer.

Tesla a lancé la version 8.0 de son Autopilot cet été. Elon Musk, le PDG de l’entreprise, a mis en avant son potentiel de sauvetage. Ces images capturées sur une autoroute néerlandaise montrent les possibilités offertes par cette nouvelle fonctionnalité qui s’appuie sur la détection radar et plusieurs capteurs visuels. Ainsi, les voitures équipées de ce système parviendraient à mieux identifier les évènements sur la route.

>>> Lire aussi : Tesla: une nouvelle version de l’autopilote en cadeau de Noël