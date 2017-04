Avatar : les quatre suites ont leur date de sortie

On savait déjà que James Cameron et la Fox allaient prochainement nous sortir non pas une, mais quatre suites d'Avatar. Bonne nouvelle pour les fans : on en connaît désormais les dates exactes de sortie.



D'ici 2025, ce seront donc quatre films Avatar qui seront réalisés par James Cameron. La Fox vient tout juste d'annoncer sur Facebook les dates de sortie de ces quatre films :

18 décembre 2020 : Avatar 2

17 décembre 2021 : Avatar 3

20 décembre 2024 : Avatar 4

19 décembre 2025 : Avatar 5

Bien entendu, il est encore beaucoup trop tôt pour connaître le scénario de chacun de ces films. On est cependant sûr de deux choses : le couple Rick Jaffa et Amanda Silver (La Planète des singes Les Origines, La Planète des Singes L'Affrontement, Jurassic World), qui travaillera avec James Cameron et Shane Shalerno, sera responsable du scénario. Par ailleurs, côté casting, on retrouvera Sam Worthington et Zoe Saldana, les deux héros du premier volet.



Il s'agira donc bien de véritables suites, et non de reboots ou d'épisodes n'ayant pas de lien avec le film de 2009. Pour mémoire, celui-ci reste le plus gros blockbuster de l'histoire du cinéma, lui qui a rapporté plus de 2,78 milliards de dollars au niveau mondial. La Fox et James Cameron n'ont donc pas de souci à se faire sur l'avenir de ces quatre suites.