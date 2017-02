B&O Play H4 : un nouveau casque Bluetooth entre dans la danse

Après avoir sorti le casque Beoplay H7, Bang&Olufsen avait proposé une autre version qui intègre la réduction de bruit : Beoplay H9. Mais la gamme de prix correspondait à des produits de hauts de gamme. Maintenant, la firme danoise entend séduire un public plus large avec ce nouveau casque Bluetooth de 299 €.

Beoplay H4

Beoplay H4 est le nouveau produit d’entrée de gamme de l’entreprise. Mais la finition n’a pas été délaissée pour autant. Le casque sans fil hérite de l’armature en aluminium et de la mousse à mémoire de forme des modèles H7, H8 et H9. Il est également compatible avec l’application mobile de B&O qui contrôle le profil audio et la mise à jour logicielle du produit. La différence se situe au niveau de l’interface pour gérer le volume et la lecture. Beoplay H4 dispose de boutons physiques au lieu de l’écran tactile.

Le casque sans fil affiche une autonomie de 19 heures grâce à une batterie de 600mAh qui se recharge en 2.5 heures en micro-USB. Mais il est possible de l’utiliser sans batterie en branchant juste la fiche jack.

