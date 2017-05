[Promo] Forfait B&You illimité 50 Go à 9,99 €/mois pendant un an

Bouygues Télécom répond à l’offre RED 20 Go lancée par SFR. Pour la contrer, il baisse ainsi le prix de son forfait B&You illimité 50 Go qui passe à 9,99 €/mois.



Illimité, il comprend 50 Go de données pour 9,99 €/mois. Contrairement au carré rouge, ce tarif n’est valable que durant un an. Après douze mois, le consommateur devra s’acquitter d’une nouvelle facture à 24,99 €/mois. Il sera alors toujours temps de passer à la concurrence, ce forfait étant comme d’habitude sans engagement.



Les appels, SMS et MMS sont illimités en France et vers les DOM (excepté les MMS). Cette offre comprend également une enveloppe 4G de 50 Go avec mode modem. Rappelons que Bouygues Télécom a revu sa politique de fair-use. Désormais, le dépassement du forfait data est facturé 0,01€/Mo en France métropolitaine dans la limite de 1 Go. Bien évidemment, il faut au préalable avoir consommé les 50 Go initiaux, ce qui laisse de la marge pour la majorité des consommateurs. Pas de roaming inclus dans cette offre. La consommation de voix et data à l’étranger y est donc facturée en hors-forfait.



Ce bon plan est disponible jusqu’au 22 mai, à l’instar de l’offre de SFR. Il est possible d’en profiter sur Internet ou en boutique. La différence entre ces deux options, le prix de la carte SIM : 10 € en ligne et 25 € en magasin.