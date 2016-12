Plonger un iPhone dans l'aluminium fondu est une passion étrange

Le YouTubeur Backyard Scientist réalise des expériences scientifiques étranges. Récemment, il a plongé un iPhone dans un récipient contenant de l’aluminium fondu. Après quelques secondes, une flamme jaune s’en est dégagée. Il est clair que l’appareil n’a pas résisté à ce traitement de choc. Pour information, l’aluminium fond à environ 600 °C et lorsque la température dépasse les 2400 °C, il se met à bouillir.

Un iPhone à haute température

The Backyard Scientist a obtenu plus de 200 millions de vue



Ce YouTubeur a ouvert son compte en 2013. Pour lui, l’expérience constitue la meilleure manière d’apprendre et ses actions sont parfois dangereuses. Néanmoins, les internautes sont au rendez-vous, le nombre d’abonnés dépasse largement les deux millions et depuis sa première vidéo, il totalise plus de 236 millions de vues. Lorsqu’il a versé de l’aluminium liquide dans une pastèque, le nombre de vues a explosé :

Ce pastèque supporterait-il la chaleur ?

De même l’opération destinée à tester la résistance d’Oobleck a attiré de nombreux internautes :

Oobleck est-il résistant ?

