[PROMO] La balance Withings Body à 59,99 €

La Fnac baisse de 40 € le prix de cette balance connectée conçue par Withings, qui passe donc de 99,99 € à 59,99 €. Seul le modèle blanc est concerné par cette offre. Le modèle Body Cardio est également proposé avec 45% de remise, à 99,99 € (au lieu de 179,99 €).



La balance Body de Withings fait bien plus que de mesurer votre poids et de vous l'indiquer à un instant t. En effet, elle est aussi en mesure d'analyser votre taux de masse grasse, de masse musculaire, de masse osseuse et de masse d'eau. Elle en déduit votre Indice de masse corporel (IMC). Ces données sont envoyées directement - en Wi-Fi ou en Bluetooth - vers l'application Health Mate de Withings installée sur votre smartphone ou votre tablette (Android ou iOS). Celles-ci y sont affichées sous la forme de graphes qui vous aident à visualiser leur évolution. L'application fait également office de coach sportif, en vous fixant des objectifs à réaliser.



Le petit écran LCD situé sur la balance affiche lui aussi un graphe montrant l'évolution de votre poids sur les huit derniers jours. En bonus, ce dernier vous montre également le temps qui est prévu pour la journée et le nombre de pas réalisés la veille, si vous utilisez un tracker d'activité Withings. La Body fonctionne avec des piles. Le constructeur annonce une autonomie de 18 mois. Précisons de plus qu'elle reconnaît automatiquement jusqu'à huit utilisateurs.







>>> Lire : Comparatif de balances connectées : comment choisir ? Laquelle acheter ?