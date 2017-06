Cinéma : Black Panther se dévoile à travers un premier trailer

Ce week-end, le studio Marvel a publié la toute première bande-annonce de l’un de ses prochains films de super-héros, Black Panther.

Si l’on a déjà pu découvrir le personnage de T’Challa dans le film Captain America Civil War sorti l’an dernier, le prince du Wakanda aura droit à son propre long-métrage dès l’an prochain. Le film, prévu pour une sortie en France en février 2018, s’est dévoilé ce week-end à travers une première bande-annonce permettant notamment d’en savoir plus sur ce pays fictif d’Afrique.

On apprend ainsi, à travers un interrogatoire d’Ulysses Klaue (Andy Serkis, déjà vu dans Avengers l’Ère d’Ultron) par l’agent de la CIA Everett K. Ross (Andy Serkis), que le Wakanda n’est pas un pays du tiers monde peuplé de nomades, mais l’un des pays les plus riches du monde, considéré comme l’Eldorado. La bande-annonce permet également de découvrir le personnage de Black Panther, le prince T’Challa, affronter un groupe de miliciens et leur faire face grâce à son armure.

Réalisé par Ryan Coogler (Creed), Black Panther sortira en France le 14 février 2018. Au casting, on retrouvera Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa, mais également Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Lupita Nyong’o, Andy Serkis ou Martin Freeman.