Iron Fist : la première bande-annonce dévoile les origines du super-héros

Ce jeudi, Netflix et Marvel ont dévoilé la première véritable bande-annonce de leur prochaine série en commun : Iron Fist.

Après des photos et plusieurs teasers, le prochain super-héros Marvel à l’honneur dans une série Netflix a enfin droit à une première bande-annonce. Après Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, ce sera au tour d’Iron Fist de figurer dans sa propre série sur le service de vidéo à la demande le 17 mars prochain. Il s’agit également de la dernière série lancée avant la réunion des quatre super-héros dans la minisérie The Defendersoù ils lutteront ensemble contre les forces du mal.

Si les teasers dévoilés jusqu’à présent ne dévoilaient que les combats ou les pouvoirs d’Iron Fist, la bande-annonce publiée ce jeudi par Netflix met également en avant le passé de Danny Rand, interprété par Finn Jones (Loras Tyrell dans Game of Thrones). On y apprend notamment qu’il a disparu pendant près de vingt ans après un accident d’avion avec ses parents. Il revient alors à New York reprendre en main l’entreprise familiale. On y apprend également qu’il a été formé des années durant aux arts martiaux à K’un-Lun et que son objectif en revenant à New York est d’affronter les criminels qui ont infiltré la ville et son entreprise. Madame Gao, déjà vue dans Daredevil, semble également avoir une place de choix dans les méchants du film.

La première saison de la série Iron Fist sera disponible sur Netflix à partir du 17 mars prochain. Outre Finn Jones dans le rôle-titre, on retrouvera également Jessica Henwick (Colleen Wing), Rosario Dawson (Claire Temple) ou David Wenham (Harold Meachum).

