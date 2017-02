Mad Max : la BO de la trilogie en vinyle

La sortie de Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre remonte à l’année 1985, mais aujourd’hui encore la bande originale de la trilogie rappelle de vieux souvenirs chez les fans de la trilogie et de Tina Turner qui avait interprété Tante Entity dans le troisième volet.

La chanteuse officiait aux côtés de Maurice Jarre pour la partie musicale de Mad Max 3. D’ailleurs, son single We Don't Need Another Hero était devenu un tube grâce à ce film australo-américain dirigé par George Miller et George Ogilvie.

Une édition limitée à 2000 exemplaires

Les nostalgiques qui aiment les disques vinyles et cette trilogie des années 80 trouveront leur bonheur dans cette collection proposée par Varèse Sarabande. Le label musical américain vient de dévoiler un ensemble de trois disques qui regroupe les œuvres de Marice Jarre’s, Tina Turner et Brian May. Ce dernier a composé les musiques de Mad Max et Mad Max 2. Il a écrit entre autres des titres comme Max Decides On Vendeance ainsi que de nombreuses musiques pour le cinéma.

Le design de la collection a été assuré par Tim Bradstreet, un artiste de Marvel. Par ailleurs, le label ne compte produire que 2000 unités et lance déjà les précommandes à un tarif de 70 $. Les livraisons commenceront en avril.

>>> Lire aussi Mad Max Fury Road : offrez-vous la version noir et blanc pour Noël