Logan, John Wick 2, Life... : les autres bandes-annonces du Super Bowl qu'il ne fallait pas manquer

Cette nuit s'est déroulé le Super Bowl, probablement le plus gros événement sportif américain. Pour l'occasion, majores et diffuseurs TV nous ont gratifiés d'une ribambelle de nouvelles bandes-annonces. Entre Logan (ou Wolverine 3), Transformers The Last Knight ou le très attendu Life, il y en avait pour tous les goûts en matière de blockbusters. Voilà donc ce qu'il ne fallait surtout pas manquer.

John Wick 2

Le pitch : l'un des anciens associés de John Wick essaie de mettre la main sur une confrérie de tueurs internationaux. John est contraint de reprendre du service et s'envole pour Rome, où l'attendent les assassins les plus dangereux au monde.

John Wick 2 - sortie le 22 février 2017.

Logan

Le pitch : dans un futur proche, Wolverine et le Professeur Xavier sont en fuite. Le reste de la mutanité semble avoir disparu, mais une jeune fille pourrait peut-être changer la donne. Les deux hommes la recueillent et tentent d'échapper à Donald Pierce et sa bande de mercenaires.

Logan - sortie le 1er mars 2017.

Fast & Furious 8

Le pitch : Dom (Vin Diesel) semble s'être détourné de sa famille. Les membres de celle-ci vont devoir s'unir à contrecœur à l'un de leurs ennemis (Jason Statham) pour tenter de le ramener à la raison.

Fast

Life - Origine inconnue



Le pitch : de retour d'une expédition sur Mars, une équipe découvre que l'un des échantillons prélevés sur la planète contient des traces de vie.

Life - sortie le 19 avril 2017.

Transformers The Last Knight

Le pitch : Optimus Prime a disparu et l'humanité est en guerre face aux Transformers. Les Autobots doivent voyager dans le temps afin de mettre la main sur Excalibur. Au casting de ce 5e volet de la saga, on trouve Mark Wahlberg, Antony Hopkins et Laura Addock. Il devrait s'agir du dernier film réalisé par Michael Bay sur la licence.

