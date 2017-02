Mieux que les voitures connectées, les bateaux connectés !

Il est minuit au nord de l’atlantique, où un navire-porte-conteneurs reçoit le dernier rapport de la météo. Une tempête s’annonce et le bâtiment change de cap et ajuste sa vitesse. À l'approche de la côte, le navire géant doit corriger sa trajectoire alors qu’il croise un navire de pêche. Cela paraît être une manœuvre ordinaire dans cette région du globe, mais ce n’est pas le cas. En effet, ce bateau ne compte aucun équipage à son bord.

Rolls-Royce future shore control centre

Le navire du futur

Ce genre de bateaux connectés existe vraiment dans le cadre du projet ambitieux de Rolls-Royce sous le sigle d’AAWA. Le constructeur automobile travaille en Finlande sur une technologie capable de contrôler un navire à distance ou de le rendre complètement autonome. Il envisage des applications pour les ferries qui transportent des voitures à travers l’embouchure d’une rivière ou d’un fjord. Dans 10 à 15 ans, d’énormes cargos transocéaniques pourraient sillonner les mers du monde en embarquant la technologie.

> > > Lire aussi Des lunettes connectées qui font le focus automatiquement

Le choix d’un bateau connecté trouve son intérêt dans un contexte où la profession maritime n’attire plus autant de jeunes. En plus de réduire les erreurs de navigations, il permet un meilleur design, car certains éléments destinés à l’équipage peuvent être éliminés. Le navire devient alors plus léger avec une faible résistance au vent et le risque de prise d’otage est inexistant en cas de piraterie.