Batman Lego affronte le Sphinx dans un étonnant fanfilm

Sorti il y a deux jours en France, Lego Batman s'annonce déjà comme l'un des gros cartons de l'année en matière de film d'animation. Le personnage, que l'on avait déjà aperçu dans divers jeux vidéo ou dans le film La grande aventure Lego, inspire depuis quelques années les animateurs en herbe. En atteste ce nouveau fanfilm très réussi dans lequel le Justicier de Gotham affronte le Sphinx.



Le Sphinx (alias The Riddler en version originale), n'est peut-être pas le plus redoutable des ennemis de Batman, mais c'est l'un des plus fréquents. Pour celles et ceux qui connaissent la série Gotham, le Sphinx n'est autre que l'inquiétant Edward Nigma, le scientifique qui aidait au départ le commissaire à résoudre ses enquêtes et qui a rapidement changé de bord en devenant l'un des pires vilains du show TV.



Il est donc la vedette de ce petit film d'animation (pour une fois que ce n'est pas le Joker). Intitulé The Riddler's Lair, ce fanfilm voit Batman combattre affronter son ennemi à coups de canne et de batarangs dans une animation des plus réussies. Réalisé par Simon Bau, le petit film a été créé en 6 semaines seulement à l'aide d'une simple 980ti. The Riddler's Lair a été réalisé spécialement pour un concours organisé par Lego et on lui souhaite bonne chance, car il le mérite tant l'animation est parfaitement maîtrisée.





Batman contre le Sphinx en Lego.