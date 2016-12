Airpods : de gros soucis de batterie sur certains boîtiers de chargement

Alors que les écouteurs sans fil d’Apple sont disponibles depuis deux semaines à peine, des utilisateurs font état de gros problèmes de batterie pour le boîtier de charge.

Ce mercredi, le site MacRumors rapportait des soucis de batterie pour les Airpods, les nouveaux écouteurs sans fil d’Apple. Si ceux-ci disposent d’une batterie propre, ils peuvent également être rechargés à la volée, une fois rangés dans le boîtier de charge. Celui-ci dispose en effet d’une prise Lightning permettant de recharger à la fois les écouteurs rangés à l’intérieur, mais également d’alimenter la batterie externe intégrée directement dans le boîtier.

Cependant, à en croire plusieurs utilisateurs, la batterie du boîtier souffrirait de gros problèmes d’autonomie. En quelques heures, alors que les écouteurs rangés à l’intérieur sont pleinement chargés, mais connectés en Bluetooth à un iPhone, la batterie externe perdrait 40 % d’autonomie. « Théoriquement, le boîtier de charge ne devrait perdre une part importante de recharge que lorsque les Airpods ont une batterie faible et se chargent dans le boîtier », explique MacRumors.

De fait, sur le site Reddit, un internaute baptisé Severinskulls a expliqué avoir souffert de ce souci et l’avoir signalé à Apple. Le constructeur lui a échangé son boitier de charge des Airpods contre un autre modèle. Celui-ci ne souffrait pas de ce problème et la batterie externe restait à 100 % après plusieurs heures, sans se vider inutilement. Il semblerait donc que cette fuite de batterie reste cantonnée à certains modèles et qu’Apple ait donc prévu un échange gratuit pour tous les utilisateurs souffrant de ce souci.