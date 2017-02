Une batterie de 5000 mAh capable de se recharger entièrement... en 10 minutes

Si la capacité des batteries est intrinsèquement liée à leur taille, les constructeurs de smartphones proposent de plus en plus des systèmes de recharge rapide pour compenser ce souci majeur de la plupart des appareils. Cependant, même dans les meilleurs cas, comme le Huawei Mate 9, les batteries intégrées ne peuvent être rechargées qu’à 60 ou 70 % en une demi-heure. On est encore loin de la recharge instantanée.

C’est afin de répondre à cet objectif que l’entreprise chinoise WPG a développé une batterie capable de se recharger entièrement en 5 minutes pour une capacité pourtant impressionnante de 5000 mAh (contre environ 3000 mAh pour les batteries actuelles de smartphones). Cette batterie utilise en fait du graphène en plus du lithium-ion afin d’augmenter la température de la batterie jusqu’à 60°C et lui permettre de se charger plus rapidement. Deux batteries différentes sont en cours de production par WPG : un modèle de 5000 mAh et un second de 10 000 mAh.

Ces deux batteries ne sont cependant pas encore disponibles dans le commerce. WPG est actuellement en recherche d’argent sur le site de financement participatif chinois JDFinance. L’entreprise a pu lever 242 700 yuans (33 000 euros) sur les 100 000 yuans demandés initialement. La campagne de financement durera cependant pendant encore 11 jours. WPG cherche à commercialiser ses batteries sous la forme de batteries externes pour recharger un smartphone à l’aide d’une prise USB.

De son côté, comme le rappelle le site Android Headlines, le constructeur Huaweitravaille également sur des batteries en graphène afin de les intégrer dans ses smartphones pour proposer des appareils capables de se recharger entièrement en quelques minutes à peine lors d’une panne de batterie.

