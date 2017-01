Des chercheurs mettent au point une batterie anti-incendie

Des chercheurs américains ont réussi à trouver ce qui pourrait bien être la panacée en matière de smartphone : une batterie lithium-ion qui éteint instantanément un départ de feu. Dommage que Samsung n'ait pas fait cette découverte avec eux...



Cette invention nous vient des États-Unis, de l'Université Stanford (Palo Alto, Californie) plus précisément. Des chercheurs ont mis au point un procédé qui permet d'éteindre le moindre incendie qui se déclarerait dans un smartphone. Pour cela, ils ont utilisé du phosphate de triphényle, contenu dans une petite coquille. Lorsque la température atteint les 150°C, la coquille fond et le composé chimique est immédiatement libéré. Selon les tests des chercheurs à l'origine de cette découverte, le moindre départ de feu de la batterie est maîtrisé en 0,4 seconde.



On imagine bien évidemment que l'appareil, une fois le composant chimique libéré, devient inutilisable, au moins le temps de remplacer la batterie. Mais voilà une découverte qui pourrait changer la donne en matière de sécurité des portables. De quoi en finir avec l'appréhension du smartphone qui prend feu tout seul, comme on a pu le voir l'an passé avec le Galaxy Note 7. Samsung aurait très probablement aimé faire cette découverte il y a bien longtemps, afin d'éviter le marasme dans lequel la société s'est enfoncée et duquel elle a désormais bien du mal à s'extirper.



>> Les pires flops high-tech de 2016