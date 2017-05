Battle Bay : le MOBA des créateurs d'Angry Birds

Après de nombreux épisodes d’Angry Birds, Rovio lance une nouvelle franchise : Battle Bay. Exit les oiseaux et les cochons et place à des bateaux suréquipés pour des combats dans d’aqueuses arènes.

Battle Bay se présente comme un MOBA sur l’eau, soit un jeu d’affrontement multijoueur. Plus facile à prendre en main qu’un Vainglory, il est une version simplifiée du genre. Le dessin très typé cartoon ne dénote pas par rapport aux précédentes productions du studio suédois qui une fois de plus ne se prend pas au sérieux.

Battle Bay

Dans Battle Bay, deux équipes de cinq joueurs s’affrontent dans des étendues d’eau houleuses. L’objectif est de capturer le point ennemi ou de détruire tous les assaillants. Pour ce faire, il faut au préalable choisir son embarcation : l’Enforcer, le Defender, le Shooter, le Speeder ou le Fixer. Chacun à ses spécificités. L’un est taillé pour le combat, l’autre utile pour le soutient des troupes ou encore rapide et agile.



Chaque vaisseau peut être customisé et amélioré grâce aux récompenses glanées au fil des combats. Plus puissant, plus résistant, plus rapide, le bateau n’en sera que plus dangereux sur le champ de bataille.



Battle Bay est un jeu gratuit. Il comprend néanmoins des achats intégrés. Ceux-ci ne sont pas indispensables pour jouer, mais accélèrent la progression. Il est disponible dès aujourd’hui sur Android et iOS.

