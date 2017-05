La BBC fait son remake de la guerre des mondes

La Guerre des mondes est l’un des romans incontournables de la science-fiction anglaise. Malgré le fait qu’il a été écrit en 1898 par H. G. Wells, il reste d’actualité et a su s’adapter au fil des époques. Le réalisateur Steven Spielberg l’a notamment transposé dans un contexte moderne en 2005. Maintenant, la BBC veut retourner à la source et proposer une adaptation plus fidèle à l’œuvre originale de l’écrivain britannique.

Quand les martiens envahissent Dorking

La chaîne anglaise pourra s’appuyer sur l’expérience du scénariste Peter Hartness qui avait déjà travaillé sur quelques épisodes de Doctor Who mais surtout sur une adaptation du roman de Susanna Clarke Jonathan Strange et Mr Norrell. En effet, l’intrigue de cette nouvelle version de La guerre des mondes a lieu également à l’époque victorienne dans une petite ville située à quarante kilomètres de Londres et nommée Dorking. Selon Damien Timmer de Mammoth Studio qui prendra en charge la production, la série constituerait une grande première sur le petit écran. Il précise que « personne n'a jamais essayé de suivre Wells et de localiser l'histoire à Dorking au tournant du siècle dernier ».

Il faudra attendre l’automne 2018 pour voir arriver cette série TV alors que le tournage est prévu au printemps de la même année. En tout cas, l’annonce de cette adaptation survient quelques mois après que La Guerre des mondes est entrée dans le domaine public.

