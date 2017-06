[Promo] Bbox + forfait B&You 20 Mo à 4,99 € / mois pendant 1 an

Jusqu'au 26 juin, Bouygues propose sa box ADSL pour seulement 4,99 € par mois pendant un an. Puis, l'abonnement repassera à son tarif normal, soit 19,99 € par mois. La Bbox permet de bénéficier d'Internet, de la téléphonie fixe et de la télévision, avec le décodeur adéquat. Pour la TV, il faut un début minimum de 3,6 Mbit/s.

En bonus, vous pouvez bénéficier d'un abonnement B&You - gratuit pendant un an - qui vous permet de passer des appels téléphoniques - illimités - depuis votre smartphone. Les SMS et MMS sont également illimités. C'est intéressant pour ceux qui n'utilisent que très peu les applications, les mails, etc. En effet, cet abonnement ne comprend que 20 Mo de transfert de données mensuels.

Cette offre est valable pour un engagement de deux an pour la Bbox et n'inclut pas les frais de location de celle-ci, qui s'élèvent à 3 € par mois.

Si vous devez payer des frais pour résilier votre contrat actuel auprès d'un autre fournisseur d'accès, Bouygues vous rembourse jusqu'à 100 €.

Le décodeur TV donne accès à plus de 150 chaines, dont 36 en HD. Il intègre également 40 Go d'espace de stockage, afin d'enregistrer des programmes ou pour mettre en pause un programme.

