Ben Affleck ne veut plus réaliser le prochain Batman

Alors qu'en début d'année il n'avait de cesse de clamer sa volonté de réaliser le prochain Batman, Ben Affleck vient de déclarer qu'il lâchait l'affaire. L'acteur reste cependant très attaché au projet et continuera à prêter ses traits au justicier de Gotham.

Après une première apparition dans Batman v Superman L'Aube de la Justice, Ben Affleck s'apprête à endosser de nouveau son costume de chauve-souris. On le reverra dans Justice League en fin d'année, puis dans un film en solo en 2018. L'acteur devait également porter la casquette de réalisateur dans ce même film solo, fonction qu'il a plusieurs fois occupée depuis 2007 (on lui doit notamment Gone Baby Gone, The Town ou encore Argo). Coup de tonnerre pour le film The Batman :Ben Affleck pense qu'il ne pourra pas tenir les deux rôles et il a donc fait son choix. Il abandonne son poste de réalisateur sur le film, pour se consacrer uniquement celui d'acteur principal du film.



« Incarner ce personnage exige de la concentration, de la passion et la meilleure performance que je puisse offrir. Il est devenu évident que je ne peux pas tenir les deux emplois au même niveau. Ensemble, avec le studio, nous avons décidé de trouver un réalisateur, qui collaborera avec moi sur ce film. Je suis toujours là, et nous allons le faire, mais nous cherchons actuellement un réalisateur. Je reste très engagé dans ce projet et j'attends avec impatience de le faire vivre pour les fans du monde entier. »



L'appel est donc lancé : The Batman se cherche un nouveau réalisateur. Rien ne presse de toute façon, aucune date de sortie n'ayant été annoncée. La Warner est pour l'instant très occupée par les prochains lancements de Wonder Woman (le 7 juin 2017) et de Justice League (15 novembre 2017).