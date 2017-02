La version bêta d’Android 7.1.2 est disponible pour les smartphones Pixel et Nexus

Lundi, Google a annoncé sur son blog une mise à jour d’Android Nougat version 7.1.2. Cette version serait pour l’instant disponible en version bêta uniquement sur les appareils Nexus et Pixel. D’après Google, cette nouvelle mise à jour a été lancée principalement pour des raisons techniques. La nouvelle version permet en effet de fixer quelques bugs et d’optimiser certaines fonctionnalités. Google n’a cependant donné aucun détail concernant ces nouvelles fonctionnalités.



La version finale d’Android 7.1.2 sera disponible dans quelques mois sur plusieurs appareils Pixel et Nexus : Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player et Pixel C. Ceci signifie donc que les modèles plus anciens tels que le smartphone Nexus 6 et la tabletteNexus 9 s’arrêteront à la version Android Nougat 7.1.1.

