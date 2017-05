Bientôt des mini séries TV sur Facebook ?

Facebook a signé ces derniers jours des contrats avec les grands noms du divertissement comme BuzzFeed, ATTN, Vox Media et Group Nine Media, selon des sources citées par Reuters. En plus des compétitions d'eSport, qu'il a confirmé, le réseau social ajoutera ainsi des séries à son offre.

Dans le cadre de ce partenariat, Facebook devra payer 250 000$ pour détenir les droits sur des séries qui présentent des épisodes de 20 à 30 minutes. L’entreprise prévoit également de diffuser des contenus au format web (5 à 10 minutes) sur sa plateforme. Ils appartiendront aux compagnies signataires qui recevront 55% des recettes publicitaires en plus des 35 000$ payés par Facebook. Selon les indiscrétions de Reuters, le réseau social envisagerait de lancer 24 séries dès l'ouverture de son programme de contenus. Parmi les formats envisagés, on apprend que les internautes pourraient avoir droit à une émission de téléréalité qui met en scène des rencontres amoureuses à l'aide de la réalité virtuelle.

Facebook rejoint ainsi Amazon et Google qui ont adopté la même démarche pour concurrencer les plateformes de vidéo à la demande comme Netflix. Les vidéos pourraient être un tremplin pour augmenter les recettes publicitaires alors que les annonces sur le fil d’actualité montrent leurs limites.

