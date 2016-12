Ce billard Zelda est vraiment parfait

Dans une vidéo récemment publiée, la webserie « Super-Fan Builds » détaille la fabrication d’un billard Zelda. Tous les éléments sont aux couleurs de la franchise, les pieds de la table, les motifs ainsi que les boules. La construction est détaillée étape par étape de manière à ce que les bricoleurs puissent la reproduire.

Un cadeau pour un fan inconditionnel de Zelda

Ce billard Zelda est l’œuvre de Lonnie Goodman, un artiste spécialisé dans la conception d’accessoires pour les films. Il l’a construit pour Bryan, un superfan des aventures de Link. Pour accélérer les travaux, l’équipe s’est appuyée sur une table existante. D’abord, ils ont intégré la carte dorée de la franchise sur le tapis vert du jeu. Ensuite, ils ont décoré les côtés avec les symboles des six sages et pour terminer, ils ont sculpté les pieds de façon à ce qu’ils ressemblent à un tronc d’arbre. Au final, le résultat est plutôt réussi, on a l’impression que la plateforme vient de sortir du sol et l’émerveillement de Bryan souligne la performance de l’équipe. Notons que Sandeep Parikh («The Guild») et Michele Morrow («Heroes of Cosplay») ont également participé à cette émission.

« Super-Fan Builds » met en valeur les objets réalisés en hommage à une émission de télévision, un film ou encore un jeu vidéo. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir des couteaux de cuisine Final Fantasy, une table basse Star Wars ou encore une niche Pixar.

