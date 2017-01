Le jeu « The Binding of Issac : Rebirth » est enfin disponible sur iOS

Après avoir été rejeté de l’App Store, le jeu rogue-like The Binding of Isaac : Rebirth est enfin disponible sur iOS. Il y a environ un an, Apple avait rejeté le jeu de l’App Store pour un niveau de violence trop élevé. Après une année de silence, on ne pensait même plus revoir la version pour smartphone faire surface à nouveau. Pourtant, cette semaine, Apple a fini par valider le jeu. Ce qui est étrange c’est que le créateur du jeu, Edmund McMillen, affirme qu’aucune modification n’a été apportée au jeu. On ignore donc les raisons du changement de position d’Apple.



Dans ce jeu, vous suivrez Isaac tout au long de son voyage. Sur sa route, vous pourrez trouver des trésors qui donneront à Isaac des capacités surhumaines qui lui permettront de se défendre et de combattre des créatures mystérieuses. Le plus intéressant dans The Binding of Isaac : Rebirth est l’aspect aléatoire du jeu. En effet, chaque environnement, chaque élément dont les pouvoirs d’Isaac interviennent au hasard. Le jeu est disponible sur iOS pour 14,99 euros, un prix qui risque de freiner certains. Néanmoins, The Binding of Isaac reste un jeu mobile complet très intéressant.

