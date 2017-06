Bing teste un nouveau design qui ressemble à Google

De haut en bas : le design actuel de Bing, la version en test, et le design de Google

Le moteur de recherche Bing, de Microsoft, n’a pas l’intention de se faire oublier de sitôt malgré la concurrence écrasante de Google. Ainsi, l’éditeur de Redmond travaillerait sur une mise à jour graphique de son service, pour lui donner un aspect plus clair, et surtout plus proche de celui de Google, comme l’a noté le site MSPoweruser.

Ce nouveau design de Bing n’a pas été diffusé publiquement par Microsoft, et n’apparaît qu’aléatoirement au gré du navigateur et du système utilisé. Dans le cas présent, les captures ont donc été réalisées sur le navigateur Edge depuis un PC sous Windows 10. On y constate un certain nombre de changements graphiques plus ou moins importants : un logo légèrement remanié, une barre de recherche débarrassée de ses fioritures mais qui gagne un effet d’ombre, ou encore un fond gris qui permet de séparer la barre de recherche des résultats, et qui n’est pas sans rappeler celui adopté par Google il y a quelque temps.

Ce genre de tests n’est pas rare de la part de Microsoft concernant ses différents services, et rien n’indique pour l’instant que ce nouveau design sera bien celui adopté par l’éditeur pour Bing. Néanmoins, cela pourrait indiquer une volonté pour la marque de pousser à nouveau son moteur de recherche et faire remonter son intérêt face au géant Google.



